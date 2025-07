Acessórios ilegais: 5 itens que brasileiro instala no carro e são proibidos

Uso de película ilegal é infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos no prontuário da CNH e retenção do veículo para regularização.

3 - Envelopar carro sem alterar documento

Imagem: Reprodução/TVUOL

Envelopar o veículo é uma alternativa mais acessível para modificar sua aparência, sem a necessidade de recorrer à pintura.

Porém, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir veículo com cor alterada é infração grave, com retenção do automóvel até a respectiva regularização.

Para evitar as penalidades, deve-se requerer a emissão de novo CRLV-e informando a mudança de cor.