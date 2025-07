Por que GM está serrando exemplares zero-quilômetro do Corvette nos EUA

Brandon Woodley é a fábrica responsável pela produção do esportivo Corvette. De acordo com a General Motors, as unidades que têm sido destruídas não podem ser colocadas à venda por estarem nas instalações afetadas pelos tornados.

O processo de destruição é rápido e pode durar apenas três minutos para cada veículo. Partes dos carros serrados podem ser revendidas no mercado, porém, ainda que sejam para a mesma pessoa, legalmente não é possível juntá-las, já que a GM retira os números de série.

Assim, as peças destes carros poderão um dia retornar às ruas como reposição de outros modelos funcionais.

A prática de destruir carros é muito comum para modelos de testes. Isso permite que uma montadora garanta que não haja problemas legais na linha de produção e nas vendas de mercado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.