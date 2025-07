Fiat Mobi chega à linha 2026: o que mudou e como ficou preço com IPI zerado

Cerca de uma semana após a estreia do programa Carro Sustentável, que zera o IPI de automóveis eficientes e mais acessíveis, o Fiat Mobi chega à linha 2026 com atualizações pontuais.

O subcompacto, que é um dos carros mais barato do Brasil ao lado do Renault Kwid, estreia com preços sugeridos de R$ 79.060 e R$ 80.990 em suas duas versões.

Os valores acima já consideram a isenção temporária do IPI, válida até segunda ordem até o fim de 2026.