Ozzy escapou da morte e fez promessa após grave acidente com quadriciclo

O músico Ozzy Osbourne morreu hoje, em julho de 2025, mas a morte quase bateu à sua porta mais de duas décadas antes.

Em dezembro de 2003, o fundador do grupo Black Sabbath sofreu um acidente quase fatal com um quadriciclo no Reino Unido - que deixou sequelas no artista até o dia de sua morte.

Conhecido como "Príncipe das Trevas", o vocalista não sobreviveu apenas a esse acidente: durante seus 76 anos de vida, também resistiu a exageros no consumo de drogas lícitas e ilícitas e até mordida em morcego no palco.