Carro popular: de Chevrolet a VW, veja lista com novos preços após IPI zero

Os descontos da Hyundai valem para duas versões mais básicas do HB20 e do sedã HB20S: Comfort e Limited. Ambas contam com motor 1.0 aspirado de 80 cv e câmbio manual de cinco marchas.

O maior desconto do hatch é no HB20 Limited, que ficou R$ 12 mil mais barato. No HB20S, a versão de entrada Comfort ficou com R$ 9.020 de abatimento no preço.

HB20 Comfort: R$ 83.990 (desconto de R$ 11.800)

HB20 Limited: R$ 87.990 (desconto de R$ 12 mil)

HB20S Comfort: R$ 93.990 (desconto de R$ 9.020)

HB20S Limited: R$ 99.490 (desconto de R$ 7 mil)