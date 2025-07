Quem paga a conta? Como fica prejuízo causado durante perseguição policial

Vídeos de policiais perseguindo fugitivos em carros ou motos são alguns dos virais mais comuns da internet. No Brasil, entretanto, é raro que um agente da polícia faça como nos Estados Unidos, onde é comum atingir o veículo em fuga a fim de pará-lo. E, se isso acontecer, o policial pode ter que pagar pelo dano.

A legislação brasileira deixa claro que um agente público que cause algum dano no exercício da função está agindo em nome do Estado. Assim, cabe ao Poder Público ressarcir o prejuízo exceto quando há dolo ou culpa.

O caso de dolo se refere à ação intencional e de má-fé. Já a culpa é mais sutil, e as autoridades vêm tratando cada caso individualmente, explica Marco Fabrício Vieira, advogado, escritor de obras sobre o trânsito e conselheiro do Cetran-SP.