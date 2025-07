Pedágios ficam mais caros em rodovias de SP e criam efeito cascata; preços

De acordo com a Artesp, isso é consequência de "medidas cautelares", a fim de corrigir de "desequilíbrios econômico-financeiros" nos trechos concedidos.

No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa vai de R$ 36,80 a R$ 38,70.

Já no sistema Autoban - que inclui a Via Anhanguera (SP-330) e a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) -, o aumento varia entre R$ 0,50 e R$ 0,80, a depender do trecho. Todos os novos valores podem ser consultados no site do Diário Oficial do Estado.

Entre as 31 rodovias com novos preços, as principais incluem:

SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes)

SP-330 (Via Anhanguera)