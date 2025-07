Chevrolet revela primeiras imagens oficiais do SUV do Onix antes da estreia

A General Motors divulgou hoje (21) as primeiras imagens oficiais do SUV do Chevrolet Onix, em vídeo comemorativo aos 25 anos da fábrica da GM em Gravataí (RS).

Conforme a montadora, o utilitário esportivo compacto, posicionado abaixo do Chevrolet Tracker, começa a ser produzido em 2026 no complexo industrial gaúcho, onde já são fabricados o hatch compacto Onix e o sedã Onix Plus.

Recentemente o UOL Carros já havia adiantado que o SUV inédito será lançado no primeiro semestre de 2026, como parte do investimento de R$ 1,2 bilhão anunciado em 2024 para a unidade de Gravataí - o aporte inclui a reestilização de Onix e Onix Plus que acaba de estrear no mercado brasileiro.