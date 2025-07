Chevrolet pioneiro e cobiçado com só 15 exemplares é salvo de virar sucata

Interior da rara Caravan SS 1978 exibe revestimentos idênticos aos originais após restauração Imagem: Arquivo pessoal

O colecionador Alexandre Badolato é dono de uma unidade 1978 restaurada com o motorzão e calcula que hoje não existam mais do que 15 Caravan SS de seis cilindros no país - considerando seus escassos três anos de fabricação, encerrada em 1980.

"A vasta maioria das Caravan SS saiu de fábrica com o motor 151-S, de quatro cilindros, pois os clientes preferiam o consumo mais baixo. Por conta da crise do petróleo, o preço da gasolina subiu consideravelmente desde meados da década de 1970".

Publicações especializadas da época indicavam gasto médio entre 4,9 e 7,1 km/l com o propulsor mais forte.

O empresário destaca que muitos proprietários trocaram o 250-S original pelo 151-S por essa razão. Foi o que fizeram com sua Caravan SS, que Badolato encontrou há alguns anos em uma área rural de São Borja, no Rio Grande do Sul.

"Esse exemplar sobreviveu justamente porque em algum momento trocaram o motor de seis cilindros pela aplicação menor. A maioria das Caravan mais potentes foram 'encostadas', por conta do alto custo com abastecimento, e acabaram virando sucata", analisa.