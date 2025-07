DeLorean Ferrari: criação de brasileiro junta dois ícones e vale fortuna

Anderson também acrescentou um módulo de controle de injeção eletrônica da FuelTech para simular mostradores instalados por Doc, o cientista "maluco" dos filmes.

De acordo com Anderson, todas as alterações custaram cerca de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 838 mil na conversão direta) e incluem até uma imitação do capacitor de fluxo que serve de filtro de ar no veículo, além de um quadro de instrumentos digital.

Fora isso, o interior foi refeito utilizando equipamentos originais e licenciados, como os bancos Recaro.

União complexa

Para Anderson Dick, nada foi tão desafiador no projeto quanto a união de um motor Ferrari e um câmbio Porsche.