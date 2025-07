Novo CLA: carro 100% elétrico da Mercedes-Benz traz 760 km de autonomia

O novo Mercedes CLA terá duas versões elétricas e duas híbridas. As mudanças no carro incluem traseira com lanternas de LED conectadas por uma barra de luz e teto panorâmico que pode ficar opaco para barrar a entrada de luz e calor. Assim, o espaço para a cabeça na segunda fileira foi aumentado em 26 mm e o porta-malas agora tem capacidade de 1.290 litros com os bancos rebatidos.

O novo CLA também é 35 mm mais longo, 25 mm mais largo e 27 mm mais alto, contando com uma distância entre-eixos 61 mm maior. Por dentro, o vidro do teto tem isolamento térmico e um revestimento interno que barra os raios solares. O teto panorâmico inclui 158 estrelas no interior que podem ser iluminadas com a mesma cor ambiente do restante da cabine.

Imagem: Divulgação

Por ora, a Mercedes-Benz divulgou detalhes apenas das versões elétricas do carro, já que os motores a combustão interna com sistema híbrido leve de 48 volts só chegarão ao mercado no próximo ano. Os modelos têm bateria de níquel-manganês-cobalto (NMC) com até 85 kWh de capacidade.

O CLA 250+ tem potência máxima de 268 cv (200 kW) e torque máximo de 34,1 kgfm; já o CLA 350 oferece 349 cv (260 kW) e torque máximo de 52,5 kgfm. O primeiro vai de zero a 100 km/h em 6,8 segundos, enquanto a versão mais potente faz o mesmo em 5 segundos. Ambos vão a até 210 km/h. As autonomias são de 730 km e 761 km. É possível carregar o equivalente a 310 km de autonomia em dez minutos.

Espera-se que o Mercedes CLA chegue ao mercado europeu antes do fim deste ano.