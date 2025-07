Aventura ou risco à vida? Grupo desce Imigrantes até Santos em monociclos

Foi o que aconteceu com o entregador de delivery João Cristofoli. Ele sofreu um grave acidente durante passeio de monociclo elétrico em Toledo (PR), no ano passado. O jovem, que também é influenciador, teve traumatismo e foi submetido a um procedimento para reduzir a pressão craniana.

Em entrevista ao UOL publicada em junho de 2024, Cristofoli contou que não se recorda de detalhes do acidente, mas lembra que tudo começou depois de uma ventania forte na cidade.

"Pelo o que ouvi de relatos, houve um vendaval muito forte, algum carro parou perto de mim e parece que me desequilibrei, bati no veículo e depois colidi contra uma 'tartaruga', espécie de sinalizador de via, e mergulhei de cabeça no chão", disse.

Ele foi levado ao Hospital Bom Jesus, da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, e ficou em coma induzido por dez dias. Os médicos constataram que ele quebrou a clavícula, o joelho esquerdo, o dedo indicador da mão direita e o dedão do pé direito. Além disso, seus pulmões foram perfurados.

Durante a internação, teve seu estado de saúde agravado.

"Meu cérebro estava inchando rápido e, se eles não fizessem a retirada da parte direita do crânio, eu poderia ter morte cerebral ou, se sobrevivesse, poderia ficar com sequelas graves para o resto da minha vida", disse.