Etanol x gasolina: álcool dá prejuízo na maior parte do Brasil; veja preços

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55 + Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,49

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,49

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56 + Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,14

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53 + Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,94

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64