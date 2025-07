Sabe a função do 'N'? 5 segredos que não te contam sobre câmbio automático

Caso o veículo não esteja pegando, por bateria arriada, posicione o seletor em "N" e coloque em "D" ou "2" quando o veículo atingir uma velocidade de aproximadamente 20 km/h. Com isso, o motor deve ligar.

O "tranco" força componentes, por isso, se a bateria descarregar, o recomendado é fazer a 'chupeta' ou recarregá-la usando aparelho específico para este fim. Se a bateria já não retiver a carga, é necessário trocá-la por uma nova.

4- Segurar o carro sem freio em descidas é "barbeiragem"

Usar a marcha lenta ou a aceleração para 'segurar' o carro em uma ladeira esquenta o óleo da transmissão e aumenta o consumo de combustível sem necessidade.

O recomendado é manter o pé no freio sempre que o carro estiver parado, como em semáforos, independentemente da inclinação da via. Dessa forma, o conversor de torque é desacoplado e o motor fica livre, sem gastar combustível.

5- "Trancos" nas trocas de marchas significa problema

Trancos nas trocas de marchas são sinais de alerta para lubrificação das engrenagens e outras peças. As especificações e os prazos para a troca do fluido são indicados no manual do veículo e devem ser respeitados. O serviço, inclusive, pode ser antecipado, dependendo das condições de uso do automóvel.