Renault Kardian ganha versão mais barata com câmbio automático; veja preço

A lista de itens de série do Kardian Authentic incluem quadro de instrumentos digital de sete polegadas e a central multimídia de oito polegadas.

Tais itens - assim como os seis airbags e faróis full-LED - também estão presentes no Kardian Première Edition (versão topo de linha, por R$ 145.990).

Mas também há simplificações, como as rodas de aço que imitam liga leve e o freio de mão por alavanca. Por fora, as maçanetas são pretas, ao invés de seguirem a cor da carroceria.

Imagem: Divulgação

Também é só em versões mais caras que o cliente terá um Kardian que inclua assistências semiautônomas à condução, como controle de cruzeiro adaptativo, além de câmera de estacionamento, luzes de decoração na cabine e partida do carro via cartão.

Segundo o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, em breve o SUV compacto trará atualizações no painel e no acabamento.