Radar campeão de multas em SP registrou 360 infrações por dia em 2025

Em 2º lugar no ranking está o radar no início da marginal Tietê, no sentido da Zona Leste. O dispositivo fica a metros da ponte do Piqueri e, no primeiro trimestre, acumulou 19.068 infrações.

O levantamento do UOL Carros ainda constatou que, só nos primeiros meses do ano, foram 602.443 autuações por excesso de velocidade em até 20% da velocidade máxima permitida na via.

É o equivalente a quase cinco multas emitidas por minuto na capital. Essa foi, com folga, a infração mais comum dos paulistanos.

A violação do rodízio, com 426.915 autuações, veio em seguida. Já transitar nas faixas exclusivas do transporte público completou o pódio, com 220.758 penalizações.

Os 5 radares campeões de multa na capital paulista

Av. Prestes Maia, 913 - 32.342 infrações