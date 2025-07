Toyota anuncia Yaris Cross para outubro e opção híbrida 'barata' do Corolla

A Toyota confirmou, em evento realizado nesta quinta-feira (17) na capital paulista, o nome e a data de estreia do seu principal lançamento programado para 2025: trata-se do SUV compacto Yaris Cross, que chega em outubro com produção na fábrica da marca japonesa em Sorocaba (SP).

Substituto no Brasil de Yaris e Yaris Sedan, que deixaram de ser produzidos para nosso mercado no fim de 2024, o Yaris Cross será oferecido com propulsão híbrida plena semelhante à utilizada no Corolla e no Corolla Cross.

A exemplo do sedã e do SUV médios, contará com cinco anos de garantia - ampliada para dez anos, caso o cliente prossiga com o plano de revisões na rede autorizada após o prazo inicial. A cobertura é limitada pelo prazo ou pela quilometragem (200 mim km para uso particular ou 100 mil km para uso comercial - o que ocorrer primeiro.