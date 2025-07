Por que carro híbrido é opção ideal para quem quer entrar na eletrificação

Dentre os vários tipos de carros híbridos, há os plenos, cuja bateria do sistema elétrico é recarregada exclusivamente pelo motor a combustão e pelas frenagens e desacelerações - além disso, existem os híbridos do tipo plug-in, que oferecem baterias maiores e muito mais versatilidade: podem ser recarregados na tomada e rodar distâncias consideráveis no modo totalmente elétrico, sem gastar uma gota de combustível.

Estando abastecidos de combustível, também são ideais para pegar a estrada e rodar distâncias ainda maiores sem preocupação.

Para quem não sabe, vale a pena destacar que os carros totalmente elétricos também são uma alternativa a ser considerada por quem busca sustentabilidade, silêncio ao rodar e resposta instantânea ao pisar no pedal do acelerador. Afinal, com o avanço da tecnologia, a autonomia desses automóveis cresceu bastante e, com planejamento, dá até para pegar a estrada sem medo. Especialmente no ciclo urbano, hoje é possível rodar uma semana ou até mais com apenas uma carga, que pode ser feita em casa, no horário de descanso, ou no trabalho.

Voltando aos híbridos, confira a seguir detalhes sobre os diferentes tipos de tecnologia disponíveis atualmente. Para começar, existem três variações que são conhecidas por uma sopa de letrinhas: leve (MHEV), pleno (HEV) e plug-in (PHEV).

Híbrido leve, micro-híbrido ou MHEV

Os híbridos leves são a base da cadeia. E a tecnologia de entrada no mundo da eletrificação que serve basicamente para desonerar o motor a combustão. Funciona assim: o alternador e o motor de arranque geralmente são substituídos por um motor/gerador elétrico, que recupera energia perdida nas frenagens, por exemplo, e alimenta uma bateria de 12V ou 48V.