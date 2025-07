Trump x Musk: nova lei orçamentária dos EUA ameaça Tesla e carros elétricos

Com a briga indo além do setor automotivo, Elon Musk já anunciou que criará o seu próprio partido político, ainda que não possa concorrer à presidência dos EUA por ter nascido na África do Sul.

Donald Trump chamou a ideia de "ridícula" e disse que o bilionário "sofreria as consequências" se apoiar algum candidato democrata.

Dentre as ameaças, o presidente disse poderá cortar os contratos da empresa de foguetes espaciais SpaceX com o governo, que totalizam cerca de US$ 22 bilhões, além de dificultar os negócios da Starlink, companhia de internet via satélite. Ambas as empresas são controladas por Elon Musk.

"Chega de lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos, e nosso país economizaria uma fortuna" Donald Trump, na rede Truth Social, em 1º de julho

