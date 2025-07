Culpa é do carro ou do motorista? Tesla é julgada por batida fatal nos EUA

A Justiça dos Estados Unidos, por meio de um júri, vai determinar se a Tela tem responsabilidade em um acidente fatal ocorrido em 2019 no país, no qual um de seus carros com o sistema de condução semiautônoma Autopilot esteve envolvido.

O motorista no veículo elétrico, que também é réu no caso, alega que estava desatento e não freou o carro, que bateu em um SUV que estava estacionado. Um dos ocupantes do utilitário esportivo ficou gravemente ferido e outro morreu em decorrência da batida.

O que aconteceu