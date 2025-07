Carro popular: de Hyundai a Fiat, veja lista com novos preços após IPI zero

A lista abaixo também inclui, no caso da Volkswagen, SUVs e modelos mais caros, que não se enquadram no Carro Sustentável, mas farão parte do IPI Verde.

Esse é nome dado ao programa de isenção parcial, que começa a vigorar a partir de outubro, mas já tem as primeiras ofertas valendo.

Confira a lista de todos os carros que já têm descontos anunciados:

Hyundai

Sedã HB20S ficou com até R$ 9.020 de abatimento no preço após isenção do IPI Imagem: Marcelo Justo/UOL

Os descontos da Hyundai valem para duas versões mais básicas do HB20 e do sedã HB20S: Comfort e Limited. Ambas contam com motor 1.0 aspirado de 80 cv e câmbio manual de cinco marchas.