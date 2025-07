Polícia investiga furto de rodas de SUV em estacionamento de shopping de SP

"Já eram quase 22h, não tinha como comprar outro pneu. Peguei um estepe emprestado e consegui voltar para casa. No dia seguinte, comprei um pneu para conseguir seguir rodando", relata.

Segundo o personal trainer, o shopping afirmou que vai arcar com todos os custos e ontem entregou novas rodas com os respectivos pneus.

"Ainda falta pagarem o pneu que tive de adquirir e as aulas que perdi para resolver as questões do carro tanto no dia do ocorrido quanto na manhã seguinte", diz.

Nossa reportagem procurou o shopping West Plaza, solicitando um posicionamento sobre o caso. O estabelecimento enviou a seguinte nota:

"O shopping lamenta o ocorrido. Informa que está em contato com o cliente, prestando todo o suporte necessário e à disposição dos órgãos competentes para contribuir com as investigações".

Por meio de nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo) diz que o caso está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.