GWM anuncia versão do Haval H6 com desconto de quase R$ 23 mil para PCD

A GWM anunciou que o SUV híbrido Haval H6 HEV One, série limitada a 2 mil unidades, passa a ser oferecido também ao público PCD (pessoas com deficiência) com isenção de IPI e preço reduzido de R$ 199 mil para R$ 176.177,06.

O que aconteceu

Imagem: Divulgação

Baseado no Haval H6 HEV2, o H6 HEV One tem produção limitada a 2 mil unidades e agora é oferecido a clientes PCD com isenção de IPI. A série limitada traz motor 1.5 turbo aliado a um propulsor elétrico, que, combinados, rendem 243 cv de potência e 54 kgfm de torque. A edição especial se diferencia do H6 HEV2 padrão ao trazer elementos visuais exclusivos e ajustes em sua lista de equipamentos.