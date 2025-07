Renault Boreal: como é o SUV que vai rivalizar com Corolla Cross e Compass

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes também conta o que mudou na linha 2026 do Ford Territory, outro SUV médio.

Cerca de um ano após ser apresentada na China, a reestilização do utilitário esportivo acaba de ser lançada pela Ford no Brasil.

O SUV médio importado do país asiático ganhou atualizações na parte visual, concentradas na dianteira, além de mais equipamentos. O preço sugerido foi mantido em R$ 215 mil.

Em relação à parte mecânica, permanecem o motor 1.5 turbo de 169 cv e 25,5 kgfm de torque a 3.500 rpm, com o gerenciamento do câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas e tração dianteira.

Quanto às mudanças no visual, a dianteira deixa para trás o desenho bipartido dos faróis presente no modelo anterior para adotar uma peça única, exibindo luz de condução diurna em forma de 'L' como a nova Maverick. As mudanças visuais se estendem à grade dianteira preta com detalhes cromados e ao logotipo da Ford atualizado.