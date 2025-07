Homem transforma capô de carro em aquário e é parado pela polícia na China

O proprietário de um SUV chamou a atenção na China ao improvisar um aquário com peixes vivos sobre o capô do veículo.

A modificação motivou intervenção da polícia local, que o proibiu de trafegar com o veículo enquanto não retirasse os animais dali - o homem "construiu" o aquário aplicando uma camada de plástico selada em cima do capô, preenchida com água e com os peixes dentro.

O que aconteceu

Um homem chinês apresentou em seu carro uma solução inusitada: improvisou um aquário sobre o capô e colocou peixes no local. Após ser abordado por policiais, o dono do veículo alegou que, durante uma pescaria, esqueceu de levar um balde para guardar os peixes que capturou. Assim, decididiu que o capô serviria como um tanque improvisado.