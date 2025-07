Batmóvel de Neymar levou 3 anos para ser construído e é proibido de rodar

Foram três anos de trabalho, com um dos maiores desafios sendo o sistema de direção do carro.

Batmóvel de Neymar Imagem: Adhemar Cabral

"Por não contar com uma barra de direção convencional, tivemos que criar um sistema personalizado, o que exigiu muito estudo, testes e criatividade da equipe. Cada detalhe do carro foi pensado e construído do zero, desde a estrutura até a eletrônica embarcada" Adhemar Cabral, contrutor do Batmóvel de Neymar

Boa parte dos equipamentos foi feita manualmente. Há suspensão sob medida, carroceria artesanal em fibra de vidro e aço e aerodinâmica ativa. Ao todo, o veículo tem cerca de 3 metros de largura e 5 m de comprimento.

Inspiração

Neymar é fã de longa data do super-herói Imagem: Reprodução

Dentre os vários carros que já transportaram Batman nas telas do cinema, Neymar recorreu à réplica do filme "Batman Begins", dirigido por Christopher Nolan.