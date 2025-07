Chevrolet lança Tracker 2026 com menos potência: veja preços e o que mudou

O novo Chevrolet Tracker já está à venda, com mudanças profundas no estilo e atualizações em diversos aspectos do SUV compacto.

A atual geração do modelo foi lançada em 2020 e, desde então, esta é a maior atualização do utilitário esportivo.

As versões se mantêm, assim como os preços: partem dos R$ 119.990 para a configuração Turbo AT, voltada para o público PCD (pessoas com deficiência), e chegam a R$ 190.590 no caso da variante esportivada RS.