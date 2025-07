Fiat Titano 2026 zera o jogo e muda motor, câmbio e suspensão; veja preços

O Carona também destaca o Boreal, SUV médio da Renault que finalmente foi revelado pela marca francesa.

Com lançamento previsto para o fim de 2025, o utilitário esportivo será rival de modelos como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross e traz armas como design ousado, bom espaço interno e capricho no acabamento.

Medindo 4,56 m de comprimento e 2,7 m de distância entre-eixos, o Boreal será produzido em São José dos Pinhais (PR), ao lado do "irmão menor" Kardian, e será equipado com o mesmo motor 1.3 turbo de 163 cv e 27 kgfm do Renault Duster.

Por dentro, exibe superfícies macias ao toque e revestimentos de diferentes cores e texturas. Ao menos nas versões mais completas, virá de fábrica com duas telas de dez polegadas - uma com as informações do painel de instrumentos e outra com os comandos e informações da central multimídia.

Ford Territory atualiza visual