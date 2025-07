Luz da torneira? O que significa o alerta misterioso que acende nos carros

Filtro de combustível

Catalisador

Sensor de oxigênio, também conhecido como sonda lambda

Lopes destaca que o defeito pode estar na parte elétrica: "O desgaste de velas de ignição, bobina e cabos de velas afeta a queima correta e também acende a luz de injeção".

Mudança nas especificações de fábrica

Outra origem do alerta está relacionada a mudanças as especificações originais do veículo para ganho de performance. Dentre elas está a instalação do "downpipe", acompanhada da remoção do catalisador, para aumentar o fluxo dos gases de escape.