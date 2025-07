Leis sob medida zeram IPVA de carros híbridos de Fiat em MG e Toyota em SP

Com as vendas de carros eletrificados aumentando no Brasil, diferentes estados já isentam, total ou parcialmente, o IPVA de veículos elétricos ou híbridos.

No fim do ano passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto do governo paulista que dá isenção total para híbridos plenos (HEV). Os requisitos técnicos da lei fizeram com que só Toyota Corolla e Corolla Cross - fabricados, respectivamente, em Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP) - se enquadrassem no benefício.

Recentemente, deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram alíquota zero de IPVA para veículos elétricos e híbridos. O texto deixa claro que o benefício vale só para carros produzidos no estado - o que beneficiou os dois únicos veículos eletrificados com produção em solo mineiro na atualidade: Fiat Pulse e Fastback com tecnologia híbrida leve de 12 volts.