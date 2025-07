'Ar premium': como funciona calibragem paga de pneu que estão oferecendo

Além do fato de os pneus poderem se manter cheios por mais tempo, há outro aspecto que pode acabar sendo atrativo aos que vão deixar o veículo parado por muito tempo. Em relação ao ar convencional, calibrar com nitrogênio ajuda a impedir o acúmulo de umidade dentro dos pneus, pelo fato de se tratar de um gás seco. Isso reduz o risco de oxidação e corrosão das rodas e do sistema de inflação dos pneus. Menos umidade também pode ser benéfico para pneus com estrutura de aço, evitando a deterioração prematura - mas é claro que o nitrogênio não vai impedir que a borracha do pneu se resseque com o passar dos anos.

Entretanto, para o motorista comum (que não submete o veículo a condições extremas e pode recalibrar os pneus de graça), dificilmente o nitrogênio vai se mostrar algo tão viável.