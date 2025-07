Calote no IPVA: por que donos de carros de luxo deixam de pagar o imposto

Segundo Marco Fabrício Vieira, advogado e Conselheiro do Cetran-SP, deixar de pagar o IPVA traz várias implicações legais. "O não pagamento impede o licenciamento do veículo, o que torna sua circulação ilegal. Além disso, o proprietário pode sofrer restrições como inscrição na dívida ativa, inclusão no SPC/Serasa e até penhora de bens para quitação da dívida."

As penalidades para que for pego em um blitz com o IPVA em aberto incluem:

Multa: R$ 293,47 por circular sem licenciamento.

R$ 293,47 por circular sem licenciamento. CNH: 7 pontos no prontuário.

7 pontos no prontuário. Remoção do veículo: Apreensão em blitz e encaminhamento ao pátio.

Apesar de doer no bolso de um cidadão classe média, o risco parece valer a pena para muitos milionários.

O que motiva a inadimplência?

O cálculo que muitos fazem é simples. Para proprietários de supercarros, deixar de pagar o IPVA por alguns anos seria mais lucrativo do que quitá-lo no prazo. Com o dinheiro investido em aplicações financeiras de alta rentabilidade, os juros e multas sobre a dívida muitas vezes são superados pelos ganhos.