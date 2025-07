Carro popular: de VW a Fiat, veja novos preços após anúncio de IPI zero

Na última quinta-feira (10), o governo federal anunciou o programa Carro Sustentável, que zera até o fim de 2026 o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de carros compactos fabricados no Brasil que contenham mais de 80% de materiais recicláveis e emitam menos de 83 g de CO₂ por km rodado.

Atualmente, a alíquota mínima para esses carros é de 5,27%. Segundo nossa apuração, o governo definiu a estratégia acreditando que as montadoras dariam mais descontos e os estendam a modelos não elegíveis ao IPI zero o que vem ocorrendo.

Hoje, há onze modelos elegíveis à isenção do IPI dentro do programa, uma espécie de retomada do incentivo ao ˜carro popular˜, e os novos preços já foram divulgados pelas respectivas fabricantes.