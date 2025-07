Item dos carros traz metais preciosos, é caro e se tornou alvo de ladrões

Outro item importante do sistema de escapamento é o catalisador, essencial para reduzir as emissões de gases poluentes. Caso apresente problemas, a peça é cara para ser substituída, pois traz na sua composição metais preciosos, como platina, paládio e ródio - que chegam a ser mais caros do que o ouro.

Por esse mesmo motivo, os catalisadores se tornaram alvo de furtos por criminosos em busca de revender tais metais raros.

Novo Fastback Abarth 2026

Imagem: Divulgação

destaca o novo Fastback Abarth 2026, que, a exemplo das demais versões do SUV compacto com perfil de cupê, recebeu atualizações visuais e de conteúdo.

Trata-se da versão mais cara do modelo, com preço sugerido de R$ 177.990 e preparação esportiva que inclui ajuste exclusivo das suspensões, do escapamento e do motor 1.3 turbo flex, que mantém os 185 cv de potência.