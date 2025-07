BYD anuncia desconto em 3 carros e deixa híbrido mais completo; veja preços

Agora, o modelo passa o oferecer, como item de série, um pacote ADAS de assistências à condução, que inclui controle de velocidade adaptativo, assistência de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego.

Ela também foi estendida ao Song Pro GS que, além da automação veicular, ganha opção de carroceria em pintura preta. Em relação ao compacto 100% elétrico Dolphin Mni, agora o modelo pode ser adquirido na cor azul.

O Song Pro pode ser adquirido com seguro grátis, afirma a marca. O mesmo vale para toda a linha do Song Plus, que permite ao comprador escolher entre seguro ou IPVA sem custos.

Novidades no BYD Dolphin

Além do desconto, BYD Dolphin GS ganhou melhorias significativas na cabine Imagem: Divulgação

No caso do BYD Dolphin GS, as mudanças foram concentradas no interior, onde os itens de série agora incluem: