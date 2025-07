Seta compulsória: BMW traz solução a motoristas que se recusam a usar item

Diferente dos sistemas anteriores, que separavam algoritmos de propulsão, frenagem e dinâmica veicular, o Heart of Joy unifica todas essas funções num único processador de alta performance.

Com tempo de reação na casa de 1 milissegundo e uso ampliado de inteligência artificial, o Heart of Joy reage instantaneamente aos comandos do condutor, criando uma sensação muito mais direta e natural ao volante, promete a marca.

Há várias possibilidades que os alemães vêm explorando enquanto testam o novo iX3 no sul da França. Uma delas, apontou o site The Verge, é uma evolução do sistema de seta automática, que seria capaz de analisar o contexto geral para atuar.

Assim, a promessa é de que, caso um motorista de BMW precise de virar, o carro entenda isso de forma intuitiva.

Do olhar ao destino no GPS, passando pela leitura de placas que indicam direção em que, normalmente, o dono está seguindo naquele dia e hora.

Tudo para que a seta seja dada até mesmo antes de o condutor perceber.