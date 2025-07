Fiat Fastback Abarth 2026 tem alta no preço, mas fica mais equipado; veja

Na edição desta semana, o programa Carona destaca o novo Fastback Abarth 2026, que, a exemplo das demais versões do SUV compacto com perfil de cupê, recebeu atualizações visuais e de conteúdo.

Trata-se da versão mais cara do modelo, com preço sugerido de R$ 177.990 e preparação esportiva que inclui ajuste exclusivo das suspensões, do escapamento e do motor 1.3 turbo flex, que mantém os 185 cv de potência.

A exemplo das demais configurações, o Fastback Abarth traz reestilização na grade frontal, nas rodas e nos para-choques. Nele, o novo teto panorâmico é item de série, da mesma forma que ajustes elétricos no banco do motorista - incrementos que ajudam a explicar o aumento de R$ 6.000 no preço.