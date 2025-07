Golpe do QR Code? Cantora está por trás de 'multas' em carros de Goiânia

Ao longo do mês passado, relatos de um suposto golpe de multa falsa se espalharam rapidamente por Goiânia (GO).

A Polícia Civil se juntou à prefeitura local para esclarecer o caso, que, na verdade, era uma cantora promovendo seu trabalho.

O incidente foi provocado pela artista goiana Safí, que admitiu ter espalhada as multas falsas em veículos da cidade - parecida com uma notificação de infração verdadeira, a propaganda disfarçada foi colocada no para-brisa de automóveis, em locais de grande circulação, acompanhada de um QR Code.