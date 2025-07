Porsche único no Brasil custou R$ 10 mi e demorou 3 anos para ficar pronto

Tudo executado com o máximo esmero e com materiais de altíssima qualidade. A pitada de modernidade fica a cargo da miúda telinha digital, baseada no rádio original dos 911, mas com Apple Carplay embutido. Afinal, os milionários também precisam usar o Waze.

Imagem: Divulgação

Os valores funcionam assim. De acordo com Leone Andreta, um dos sócios da GTO, o 911, que estava no Brasil e que serviu de base para o projeto, está avaliado atualmente na casa do milhão por aqui. A Singer cobra iniciais US$ 850 mil (cerca de R$ 4,6 milhões na conversão direta) para fazer a customização, mas o preço pode ultrapassar facilmente US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) com a diversidade de opcionais e, claro, personalizações.

E acredite: é a quantia mais barata na linha da Singer, que ainda tem outros dois padrões de modificação. Depois de impostos e logística, coloque na conta também a exclusividade.

Imagem: Divulgação

Além de ser único no Brasil, a produção é limitada a 450 unidades. E mais nenhum brasileiro terá um Singer. A fabricação será encerrada até dezembro de 2025 e todos os pedidos já alocados.