Manobrista robô: nova tecnologia em estacionamentos põe profissão em risco

Por meio de vídeos, é possível ver o que aparenta ser uma espécie de 'skate' moderno levantando e guiando os carros. A novidade é utilizada em estacionamentos de Hong Kong e também pela Hyundai, para manobrar de maneira rápida seus carros em sua fábrica.

Além da velocidade, o item ainda ajuda os espaços designados para estacionamento serem otimizados.

Confira:

