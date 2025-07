Fiat Fastback 2026 traz novo visual e item desejado; veja preços e versões

Nesta semana, o programa Carona destaca as novidades da linha 2026 do Fiat Fastback.

Com preços sugeridos de R$ 119.990 a R$ 177.990, o SUV cupê compacto da marca italiana recebeu, a exemplo do Fiat Pulse, mudanças no visual da grade dianteira, dos para-choques e das rodas de liga leve.

O utilitário esportivo também ganhou modificações na parte interna, com destaque para o teto panorâmico com cortina elétrica, opcional das versões mais caras e item pedido pelos clientes do SUV cupê.