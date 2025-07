Funeral de dono de lava-rápido tem dinheiro lançado de helicóptero nos EUA

Thomas sempre foi um doador de dinheiro à caridade. Assim, sua família decidiu doar dinheiro, lançado de de um helicóptero.

Crystal Perry, sua sobrinha disse à publicação Detroit Free Press: "Esta foi a última demonstração de amor dele à comunidade, porque ele era um doador. Foi simplesmente uma homenagem de despedida a uma lenda do Eastside."

Porém, a FAA (Administração Federal de Aviação) investiga o caso, após a polícia dizer não ter sido avisada de que o dinheiro será jogado da aeronave.

Confira o vídeo:

