Carro pega no tranco? Veja 5 cuidados sobre 'solução' para bateria arriada

Orikassa destaca que a chance de o propulsor "afogar" é maior se ele estiver abastecido com etanol - sobretudo em dias mais frios.

"Sob temperaturas mais baixas, o etanol fica mais denso e há mais dificuldade de ele vaporizar, condição necessária para sua queima no motor. Por isso, mesmo que você consiga fazer o carro 'pegar no tranco', é comum ele 'engasgar' e desligar novamente. O número de tentativas malsucedidas tende a ser maior", afirma.

Em veículos flex com tanquinho de partida a frio, mesmo se o reservatório estiver abastecido com gasolina, ela só é injetada no motor sob temperatura ambiente abaixo de 20ºC, complementa Erwin Franieck.

"Mesmo nos carros flex sem tanquinho, que pré aquecem o etanol antes de ele ser injetado, dificilmente o sistema é ativado ao empurrar o carro, pois a tensão gerada pelo alternador é muito baixa. Portanto, se você deixar o veículo parado por muito tempo, prefira abastecer com pelo menos 50% de gasolina para a eventualidade de precisar 'pegar no tranco'", orienta o engenheiro da SAE Brasil.

