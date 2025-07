Combustível batizado: 5 alertas para você não se tornar vítima ao abastecer

A situação é bastante comum: pós abastecer, o motor começa a falhar e perder potência, além de elevar o consumo.

São sintomas típicos de combustível adulterado, prática criminosa que faz o consumidor correr o risco de ter grande prejuízo com danos ao veículo.

A adição de produtos como solvente, no caso da gasolina, é capaz de comprometer o funcionamento correto de itens como filtro e bomba de combustível, bem como velas, de acordo com o Centro Universitário FEI. No caso do etanol, a fraude mais comum é acrescentar água, o que também compromete o funcionamento ideal do motor.