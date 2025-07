Starlink: por que antena de Musk tem rendido multa a motoristas no Brasil

Conforme a corporação, condutores com Starlink no carro podem ser multados caso a antena comprometa a visão do motorista.

Em pelo menos três estados, a PRF realizou ações de fiscalização e alerta aos condutores - com sinais de que o comportamento inadequado está ficando mais frequente.

O que é a Starlink

Para se conectar à rede da Starlink, o ocupante do veículo precisa adquirir uma antena de R$ 1.799, com cerca de 30 cm de lado. O pacote de dados mais barato tem 50 GB e custa R$ 315 por mês.

Muitos optam pela antena por falta de cobertura da rede de celular em lugares pouco povoados, como zonas rurais. Como o acesso à internet da Starlink acontece via satélite, o dispositivo funciona em praticamente qualquer lugar do território nacional.