Amalfi: como é e quanto custa novo carro esportivo 'de entrada' da Ferrari

O carro tem dois lugares na frente e ainda um pequeno banco traseiro. Para o passageiro da frente, há uma tela com controles para itens como aquecedores de bancos ou funções de massagem.

Imagem: Divulgação

A Ferrari Amalfi mantém as proporções da Ferrari Roma com a mesma distância entre eixos, mas muda o visual da frente. Por trás, temos uma tampa traseira curta que esconde um spoiler motorizado que opera em três posições para ajustar a aerodinâmica. Na última posição, o spoiler gera 109 kg de downforce a 249 km/h.

