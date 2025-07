VW Kombi vira barco de luxo com tobogã e churrasqueira por R$ 1,2 milhão

VW Kombi Boat é feita de fibra de vidro e traz até banheiro e mesa para DJ, informa fabricante da embarcação Imagem: Divulgação

Produzida em fibra de vidro, a Kombi Boat é uma réplica fiel da Kombi Corujinha de 1973, montada sobre uma plataforma com três flutuadores metálicos.

Para agradar os fãs da Kombi, o barco inspirado no icônico modelo da Volks tem rodas e pneus que imitam com perfeição o visual do veículo original. A embarcação é homologada pela Marinha e tem capacidade para um tripulante e até 19 passageiros.

Os recursos que vão além da navegação: há tobogã aquático, sistema de som, máquina de fumaça, raio laser, churrasqueira e até espaço para bebidas geladas. O projeto levou um ano e meio para ser finalizado, demandou a criação de moldes, ferramentas e matrizes específicas. O investimento estimado é de R$ 1,2 milhão.

Kombi para transitar na água mira fãs do carro clássico da Volkswagen, hoje muito valorizado entre colecionadores Imagem: Divulgação

"Foi instalado um sistema de áudio e vídeo potente, porta USB,, banheiro, frigobar portátil, churrasqueira de inox, sombreiro removível, mesa para DJ, tobogã aquático e chuveiro externo", diz Kennedy Silva, diretor comercial da Procópio.