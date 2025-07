Fusca autônomo? Vídeo de carro rodando sem motorista intriga internautas

Outro palpite: o clássico da Volkswagen teria um motorista na direção, mas ele estaria momentaneamente abaixado.

Um comentário aponta para outra possibilidade: durante a gravação da cena inusitada, o Fusca era rebocado, já que não de pode ver com clareza a frente do carro.

Qual é a sua opinião?

Assista:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.