Mercedes-Benz Stadium: palco de PSG x Bayern é imune a polêmicas do Mundial

Trata-se do Mercedes-Benz Stadium, construído ao custo de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,6 bilhões na conversão direta) - a construção é equipada com uma cobertura retrátil inspirada na Roma Antiga.

Como é o Mercedes-Benz Stadium

Nenhum time brasileiro jogou no estádio, mas a Seleção poderá conhecê-lo na Copa do Mundo do ano que vem Imagem: Michael Regan/FIFA

Inaugurado em 2017, o Mercedes-Benz Stadium é casa do Atlanta Falcons (equipe da NFL, a liga nacional de futebol americano) e do Atlanta United (time da MLS, a liga estadunidense de futebol). Tem cerca de 75 mil lugares.

A cobertura da arena é composta por oito estruturas que se abrem de modo semelhante ao desabrochar de uma flor. O processo de abertura (ou fechamento) leva cerca de dez minutos e, além de barrar a chuva e eventuais raios, permite controlar a luminosidade natural.

A ideia foi inspirada no Panteão, construído durante o reinado de Augusto em Roma literalmente enquanto Jesus Cristo vivia sob o domínio do Império Romano. A abertura do Panteão serve, justamente, para controlar e aproveitar sol e chuva.