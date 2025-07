Tesla 'Palmeiras Edition' flagrado entre torcedores nos EUA é de ex-jogador

Foram 1.300 km de viagem, só de ida, entre os estados da Geórgia e da Pensilvânia. Para o rolê valer mais a pena, o designer Marconi Pagliaci, de Uniflor (PR) e morador de Marietta, responsável pelo envelopamento, também inseriu os logotipos dos negócios de ambos os "sócios" no veículo.

Repercussão

Picape já tem presença confirmada nos arredores do estádio onde Palmeiras e Chelsea se enfrentarão Imagem: Reprodução

No fim, a viagem com a Cybertruck "Palmeiras Edition" repercutiu tanto que até a direção do Verdão entrou em contato com a dupla. Nossa reportagem também conferiu fóruns online de moradores da região, que destacaram a excentricidade.

O jogo do Palmeiras válido pelas quartas de final, contra o Chelsea, também será na Filadélfia, com pontapé inicial marcado para sexta-feira (7) às 22h de Brasília. A picape estará presente no pré-jogo, inclusive com distribuição de camisetas para os torcedores - mas só com Marconi, já que o dono do carro ficará em casa.

Além das 24h de volante que desanimam, Armando Magalhães guarda o detalhe de não ser palmeirense de fato. Isso porque, argumenta, a carreira como jogador fez com que nunca "pegasse uma paixão por um time específico".